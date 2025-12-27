Росіяни окупували Мирноград на Донеччині
На жаль, росіяни окупували місто Мирноград у Донецькій області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал "ШО НА ФРОНТІ?".
"Ворог окупував населений пункт Мирноград, Покровський напрямок", – йдеться у повідомленні.
Бойові дії поблизу агломерації Покровськ-Мирноград на Донеччині тривають вже майже півтора року, а наприкінці жовтня 2025-го Кремль оголосив про їх "оточення".
Раніше повідомлялось, що у Мирнограді українські підрозділи потрапили в оточення. Основною проблемою на цій ділянці фронту стала неможливість логістики.
