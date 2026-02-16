20:44  16 лютого
РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу
18:29  16 лютого
Морози до -18 градусів повертаються: де у вівторок буде найхолодніше
15:11  16 лютого
У віці 79 років помер відомий український лікар і дисидент
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2026, 23:01

В Україні на понад чверть зросла кількість загиблих від ударів РФ мирних жителів

16 лютого 2026, 23:01
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Торік кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських військових ударів по містах та інфраструктурі зросла на 26%

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на британське видання The Guardian, яке у свою чергу посилається на дані міжнародної організації з моніторингу конфліктів Action on Armed Violence (AOAV).

Як зазначається, у 2025 році внаслідок вибухів в Україні загинуло 2248 цивільних людей і 12 493 дістали поранення.

"У середньому під час кожного удару гинули або отримували поранення 4,8 цивільних, що на 33% більше, ніж 2024 року, причому найстрашнішого удару було завдано 24 червня в місті Дніпро. Російські ракети вразили пасажирський потяг, житлові будинки та школи, унаслідок чого 21 людина загинула і 314 дістали поранення, зокрема 38 дітей", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, втрати України та РФ у війні становлять майже 2 млн. Про це свідчать дані аналітичного Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
дослідження війна втрати суспільство Україна
Через російські атаки й негоду частково знеструмлена частина регіонів України
16 лютого 2026, 11:43
РФ атакувала Україну "Цирконами", балістикою та дронами: є влучання на 8 локаціях
16 лютого 2026, 09:42
Українські військові за добу ліквідували майже 1200 росіян
16 лютого 2026, 07:55
Всі новини »
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
На Львівщині прикордонники виявили схованку з "Айфонами" на 700 тисяч гривень
16 лютого 2026, 22:33
Українська делегація прибула до Швейцарії для тристоронніх переговорів із США та РФ
16 лютого 2026, 22:02
Зеленський анонсував кадрові зміни в СБУ
16 лютого 2026, 21:35
Росіяни майже повністю захопили Мирноград на Донеччині
16 лютого 2026, 21:12
РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу
16 лютого 2026, 20:44
Суд залишив ексміністра енергетики Галущенка під вартою
16 лютого 2026, 20:19
Поліцейські шукають очевидців смертельної ДТП у Львові
16 лютого 2026, 20:09
Як в Україні відключатимуть світло 17 лютого
16 лютого 2026, 19:33
Суд зняв арешт із частини майна Тимошенко та її чоловіка
16 лютого 2026, 19:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »