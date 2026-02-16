В Україні на понад чверть зросла кількість загиблих від ударів РФ мирних жителів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Торік кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських військових ударів по містах та інфраструктурі зросла на 26%

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на британське видання The Guardian, яке у свою чергу посилається на дані міжнародної організації з моніторингу конфліктів Action on Armed Violence (AOAV).

Як зазначається, у 2025 році внаслідок вибухів в Україні загинуло 2248 цивільних людей і 12 493 дістали поранення.

"У середньому під час кожного удару гинули або отримували поранення 4,8 цивільних, що на 33% більше, ніж 2024 року, причому найстрашнішого удару було завдано 24 червня в місті Дніпро. Російські ракети вразили пасажирський потяг, житлові будинки та школи, унаслідок чого 21 людина загинула і 314 дістали поранення, зокрема 38 дітей", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, втрати України та РФ у війні становлять майже 2 млн. Про це свідчать дані аналітичного Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні.