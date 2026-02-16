Росіяни майже повністю захопили Мирноград на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на DeepState.

За даними аналітиків, у північній частині Покровська зафіксовано активність ворожих БпЛА, а військові помічають стягування ворожої піхоти в місто.

Одночасно ворог здійснює спроби проникнути в Гришино через північно-західні околиці Покровська.

Нагадаємо, наприкінці січня повідомлялось, що армія РФ практично повністю контролює Мирноград. Вже тоді росіяни розгорнули в місті свою артилерію та штаби.