Росіяни майже повністю захопили Мирноград на Донеччині
Оборона Мирнограда добігає кінця. Місто захоплює армія РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на DeepState.
За даними аналітиків, у північній частині Покровська зафіксовано активність ворожих БпЛА, а військові помічають стягування ворожої піхоти в місто.
Одночасно ворог здійснює спроби проникнути в Гришино через північно-західні околиці Покровська.
Нагадаємо, наприкінці січня повідомлялось, що армія РФ практично повністю контролює Мирноград. Вже тоді росіяни розгорнули в місті свою артилерію та штаби.
РФ атакувала Україну "Цирконами", балістикою та дронами: є влучання на 8 локаціяхВсі новини »
16 лютого 2026, 09:42Генштаб назвав втрати РФ у війні станом на 15 лютого
15 лютого 2026, 09:40
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
Зеленський анонсував кадрові зміни в СБУ
16 лютого 2026, 21:35РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу
16 лютого 2026, 20:44Суд залишив ексміністра енергетики Галущенка під вартою
16 лютого 2026, 20:19Поліцейські шукають очевидців смертельної ДТП у Львові
16 лютого 2026, 20:09Як в Україні відключатимуть світло 17 лютого
16 лютого 2026, 19:33Суд зняв арешт із частини майна Тимошенко та її чоловіка
16 лютого 2026, 19:13Українські військові уразили рідкісну артилерійську установку окупантів на Луганщині
16 лютого 2026, 18:57Морози до -18 градусів повертаються: де у вівторок буде найхолодніше
16 лютого 2026, 18:29На Одещині прикордонники врятували примерзлого до криги лебедя
16 лютого 2026, 18:07
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Всі блоги »