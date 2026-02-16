Поліцейські шукають очевидців смертельної ДТП у Львові

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Усіх, хто володіє інформацією щодо обставин наїзду на жінку-пішохода, який стався 14 лютого близько 18:30 на вулиці Ряшівській у Львові, просять телефонувати на оперативну лінію 102

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 20-річний мешканець Львівського району, керуючи автомобілем BMW X1, скоїв наїзд на пішохода – 76-річну місцеву мешканку, яка переходила проїзну частину, після чого втік з місця події. Внаслідок наїзду жінка отримала важкі травми, була госпіталізована, однак, попри зусилля медиків, невдовзі померла.

"Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановили обставини цієї ДТП, просимо телефонувати на 102", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львівській області водій автомобіля швидкої допомоги під наркотиками збив 10-річну дитину. Правоохоронці його затримали.