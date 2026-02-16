20:44  16 лютого
РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу
18:29  16 лютого
Морози до -18 градусів повертаються: де у вівторок буде найхолодніше
15:11  16 лютого
У віці 79 років помер відомий український лікар і дисидент
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2026, 20:09

Поліцейські шукають очевидців смертельної ДТП у Львові

16 лютого 2026, 20:09
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Усіх, хто володіє інформацією щодо обставин наїзду на жінку-пішохода, який стався 14 лютого близько 18:30 на вулиці Ряшівській у Львові, просять телефонувати на оперативну лінію 102

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 20-річний мешканець Львівського району, керуючи автомобілем BMW X1, скоїв наїзд на пішохода – 76-річну місцеву мешканку, яка переходила проїзну частину, після чого втік з місця події. Внаслідок наїзду жінка отримала важкі травми, була госпіталізована, однак, попри зусилля медиків, невдовзі померла.

"Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановили обставини цієї ДТП, просимо телефонувати на 102", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львівській області водій автомобіля швидкої допомоги під наркотиками збив 10-річну дитину. Правоохоронці його затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Львів поліція аварія Львівська область смертельна ДТП
На Львівщині автобус із пасажирами злетів у кювет: є постраждалі
16 лютого 2026, 13:12
На Львівщині батько застрелив двох дітей і вчинив самогубство – поліція
16 лютого 2026, 07:23
У Львові затримали чоловіка, якого шукає Інтерпол
13 лютого 2026, 20:05
Всі новини »
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
Зеленський анонсував кадрові зміни в СБУ
16 лютого 2026, 21:35
Росіяни майже повністю захопили Мирноград на Донеччині
16 лютого 2026, 21:12
РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу
16 лютого 2026, 20:44
Суд залишив ексміністра енергетики Галущенка під вартою
16 лютого 2026, 20:19
Як в Україні відключатимуть світло 17 лютого
16 лютого 2026, 19:33
Суд зняв арешт із частини майна Тимошенко та її чоловіка
16 лютого 2026, 19:13
Українські військові уразили рідкісну артилерійську установку окупантів на Луганщині
16 лютого 2026, 18:57
Морози до -18 градусів повертаються: де у вівторок буде найхолодніше
16 лютого 2026, 18:29
На Одещині прикордонники врятували примерзлого до криги лебедя
16 лютого 2026, 18:07
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »