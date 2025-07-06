Війська РФ вдарили по Костянтинівці та Дружківці: загинули 5 людей, є поранений
У неділю, 6 липня, окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку та атакували місто ракетами. Також загарбники вдарили по Дружківці. Внаслідок обстрілів п'ятеро людей загинули
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
"Костянтинівка зазнала двох авіаударів та ракетного обстрілу — там 4 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 14 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю, авто і 5 ліній електропередач", — повідомив Вадим Філашкін.
За його словами, у Дружківці росіяни FPV-дроном вбили людину та пошкодили техніку.
Вадим Філашкін закликав мешканців Донецької області евакуюватися до більш безпечних регіонів України.
Нагадаємо, за минулу добу армія РФ вбила трьох мешканців Донецької області, семеро цивільних зазнали поранень.