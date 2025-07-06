Обстріли Харкова та області: загинули чоловік і 8-річний хлопчик, поранені 11 цивільних
Протягом минулої доби російські окупанти атакували Харків і 13 населених пунктів Харківщини. Є жертви та поранені
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, зокрема дитина. Постраждали 11 людей, серед них 2 дітей", — йдеться в повідомленні.
- У Харкові постраждала 46-річна жінка і 2-річна дівчинка;
- у селі Одноробівка Золочівської громади загинув 8-річний хлопчик, постраждали 3-річний хлопчик, 40-річний чоловік і 37-річна жінка;
- У селі Приколотне Вільхуватської громади постраждав 66-річний чоловік;
- у місті Куп'янськ загинув 59-річний чоловік, постраждали 56-річний чоловік, 57-річна і дві 65-річні жінки;
- у селі Широке Близнюківської громади постраждала 27-річна жінка.
Війська РФ атакували Шевченківський та Новобаварський райони Харкова вісьмома БпЛА. Ворог активно застосовував по Харківщині некеровані авіаційні ракети, КАБи та дрони різних типів.
Через ворожі обстріли пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, спорткомплекс, стоматологічна клініка, кафе, два магазини, нежитлова будівлю, чотири автомобілі;
- у Куп'янському районі пошкоджені приватний будинок, приміщення "Укрзалізниці", приватне підприємство, нежитлова будівлю, складське приміщення, два автомобілі (село Приколотне); автомобіль бригади екстреної медичної допомоги, 12 приватних будинків, гараж (Куп'янськ); приватний будинок (село Малий Бурлук); два автомобілі, два трактори, приватний будинок (село Шипувате); два складські приміщення підприємства (село Великий Бурлук); дві нежитлові будівлі (село Борівське);
- в Ізюмському районі пошкоджений приватний будинок (село Піски-Радьківські); чотири приватні будинки (місто Балаклія);
- у Чугуївському районі пошкоджений будинок культури (село Юрченкове);
- у Богодухівському районі пошкоджений автомобіль (село Одноробівка).
Нагадаємо, внаслідок ранкової атаки "шахедів" на Миколаїв постраждали двоє людей, пошкоджена житлова та цивільна інфраструктура.
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