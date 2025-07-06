Росіяни вбили цивільного в передмісті Херсона

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Вдень 6 липня російські війська завдали удару по селищу Антонівка Херсонського району. Через ворожу атаку загинув місцевий мешканець

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, російські військові атакували Антонівку близько 13:00. Відомо, що окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного.

"Внаслідок цієї атаки загинув чоловік 79 років, який перебував на вулиці", – йдеться в повідомленні.

За фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, триває досудове розслідування.