Войска РФ ударили по Константиновке и Дружковке: погибли 5 человек
В воскресенье, 6 июля, оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку и атаковали город ракетами. Также захватчики ударили по Дружковке. В результате обстрелов пять человек погибли
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
"Константиновка подверглась двум авиаударам и ракетным обстрелам — там 4 человека погибли и 1 ранен, повреждены 14 частных домов, 4 многоэтажки, админздание, авто и 5 линий электропередач", — сообщил Вадим Филашкин.
По его словам, в Дружковке россияне FPV-дроном убили человека и повредили технику.
Вадим Филашкин призвал жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Напомним, за минувшие сутки армия РФ убила трех жителей Донецкой области, семеро гражданских получили ранения.