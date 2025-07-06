Удар по Полтаві 3 липня: кількість загиблих зросла до трьох
Кількість жертв внаслідок російської атаки на Полтаву у четвер, 3 липня, збільшилася до трьох
Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.
"На жаль, у лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок удару росіян по Полтавській громаді 3 липня. Лікарі до останнього боролися за її життя. Щирі співчуття рідним та близьким!", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці, 3 липня, російські безпілотники атакували Полтаву. Повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу дві людини загинули та 59 дістали поранення.
У соцмережах з'явилося відео прильотів по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки в Полтаві 3 липня.
Росіяни вбили цивільного в передмісті ХерсонаВсі новини »
06 липня 2025, 15:20Обстріли Харкова та області: загинули чоловік і 8-річний хлопчик, поранені 11 цивільних
06 липня 2025, 13:10Росіяни атакували дронами будівлю ТЦК у Кременчуці
06 липня 2025, 11:05
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
Вибух у Києві: Кличко повідомив, що сталося
06 липня 2025, 18:15Зеленський запровадив "особливі" санкції проти Росії, які б’ють по фінансових схемах
06 липня 2025, 17:25На Житомирщині потонув 4-річний хлопчик
06 липня 2025, 16:59Війська РФ вдарили по Костянтинівці та Дружківці: загинули 5 людей, є поранений
06 липня 2025, 16:25Росіяни вбили цивільного в передмісті Херсона
06 липня 2025, 15:20ЗМІ показали наслідки удару по будівлі ТЦК у Кременчуці
06 липня 2025, 14:50Смертельна ДТП у Києві: мотоцикліст на великій швидкості влетів у BMW
06 липня 2025, 14:15Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: скількох окупантів ліквідували за добу
06 липня 2025, 13:44Обстріли Харкова та області: загинули чоловік і 8-річний хлопчик, поранені 11 цивільних
06 липня 2025, 13:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"