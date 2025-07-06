Удар по Полтаві 3 липня: кількість загиблих зросла до трьох

скріншот із відео

Кількість жертв внаслідок російської атаки на Полтаву у четвер, 3 липня, збільшилася до трьох

Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

"На жаль, у лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок удару росіян по Полтавській громаді 3 липня. Лікарі до останнього боролися за її життя. Щирі співчуття рідним та близьким!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці, 3 липня, російські безпілотники атакували Полтаву. Повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу дві людини загинули та 59 дістали поранення.

У соцмережах з'явилося відео прильотів по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки в Полтаві 3 липня.