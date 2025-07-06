На Донеччині окупанти вбили 3 цивільних, постраждали 7 людей

фото: Вадим Філашкін

За минулу добу російська армія вбила трьох мешканців Донецької області. Також семеро цивільних зазнали поранень

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За наявними даними, росіяни вбили мирних жителів в Андріївці, Новогригорівці та Мирнограді.

"Ще 7 людей в області за добу дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 314 загиблих і 7 455 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.