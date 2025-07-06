В Донецкой области оккупанты убили 3 гражданских, пострадали 7 человек

фото: Вадим Филашкин

За минувшие сутки российская армия убила троих жителей Донецкой области. Также семь гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, россияне убили мирных жителей в Андреевке, Новогригоровке и Мирнограде.

"Еще 7 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.

Общее число жертв России в Донецкой области (3 314 погибших и 7 455 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.