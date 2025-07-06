Вночі українська ППО приземлила понад 100 російських дронів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 6 липня російська армія запустила по Україні чотири ракети, а також 157 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітатори різних типів. Сили ППО знешкодили 117 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ Криму. Також РФ вдарила чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області.

За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 117 ворожих БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 дронів збили вогневими засобами ураження, 19 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – на 2 локаціях", — йдеться в повідомленні.