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06 липня 2025, 11:35

Вночі українська ППО приземлила понад 100 російських дронів

06 липня 2025, 11:35
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 6 липня російська армія запустила по Україні чотири ракети, а також 157 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітатори різних типів. Сили ППО знешкодили 117 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ Криму. Також РФ вдарила чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області.

За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 117 ворожих БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 дронів збили вогневими засобами ураження, 19 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – на 2 локаціях", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі росіяни масовано атакували Миколаїв "шахедами". Під ударом опинилася портова інфраструктура, працювала ППО.

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РФ війна обстріли окупанти ЗСУ БПЛА ППО ракетний удар шахед Повітряні сили
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