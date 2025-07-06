Масований удар по Миколаєву: поранені 2 людей, пошкоджені кафе та банк
Внаслідок ранкової атаки "шахедів" на Миколаїв постраждали двоє людей, пошкоджена житлова та цивільна інфраструктура
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
У місті пошкоджені 10 житлових будинків, заклад харчування та банк. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару.
"Внаслідок атаки травмовано двоє людей. 31-річна жінка — госпіталізована, стан середньої тяжкості, та 35-річний чоловік — йому медична допомога була надана на місці", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі росіяни масовано атакували Миколаїв "шахедами". Під ударом опинилася портова інфраструктура, працювала ППО.
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