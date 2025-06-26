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26 червня 2025, 12:28

На Донеччині дрон РФ влучив у багатоповерхівку: п'ятеро поранених

26 червня 2025, 12:28
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фото: Донецька обласна прокуратура
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У ніч на 26 червня близько 2:00 російські війська атакували місто Білозерське безпілотником "Герань-2". Удар прийшовся по п'ятиповерховому житловому будинку, що спричинило масштабну пожежу

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждали п'ятеро цивільних. Серед поранених — 86-річна пенсіонерка, 15-річний підліток та його матір.

Усі вони зазнали мінно-вибухових травм, забоїв, осколкових поранень, також зафіксовано закритий перелам і садна. Усім постраждалим надано медичну допомогу.

Унаслідок удару пошкоджено три багатоповерхові будинки та сім автомобілів.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Нагадаємо, російська армія за минулу добу, 25 червня, вбила двох мешканців Донецької області, ще 14 осіб отримали поранення.

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війна пожежа Донецька область атака російська армія багатоповерхівка Герань-2
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