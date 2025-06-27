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27 июня 2025, 09:25

На Донетчине россияне убили гражданского, ранены 11 человек

27 июня 2025, 09:25
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки оккупационная российская армия убила одного мирного жителя Донецкой области. Также 11 гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По оперативным данным, россияне убили жителя Константиновки.

"Еще 11 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.

Общее число жертв РФ в Донецкой области (3 289 погибших и 7 390 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, вчера российские войска атаковали город Белозерское беспилотником "Герань-2". Удар пришелся по пятиэтажному жилому дому, что повлекло за собой масштабный пожар. Ранены пятеро гражданских.

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