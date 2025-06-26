Росія вбиває мирних жителів Донеччини: 2 загиблих і 14 поранених за добу
Російська армія за минулу добу, 25 червня, вбила двох мешканців Донецької області, ще 14 осіб отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, росіяни вбили двох людей - у Покровську і Новоявленці.
Філашкін наголосив, що загальна кількість жертв російських загарбників на Донеччині (3288 загиблих та 7384 постраждалих) подана без урахування Маріуполя і Волновахи.
Нагадаємо, за вчора і сьогодні окупанти вбили трьох мирних жителів Херсонщини.
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