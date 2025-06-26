Россия убивает мирных жителей Донетчины: 2 погибших и 14 раненых за сутки

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Российская армия за минувшие сутки, 25 июня, убила двух жителей Донецкой области, еще 14 человек получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews .

По его словам, россияне убили двух человек – в Покровске и Новоявленце.

Филашкин подчеркнул, что общее число жертв российских захватчиков в Донецкой области (3288 погибших и 7384 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, за вчера и сегодня кафиры убили трех мирных жителей Херсонщины.