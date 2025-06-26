Окупанти завдали майже 60 ударів по Сумщині: є руйнування
Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 60 обстрілів у 30 населених пунктах у 15 територіальних громадах Сумської області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених немає.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Юнаківській громаді зруйновано приватні житлові будинки;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, літню кухню, автомобіль.
Повітряна тривога в області тривала 06 годин 40 хвилин.
Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 430 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.
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