Росіяни за добу вбили п'ятьох жителів Донеччини
Армія РФ за минулу добу вбила п'ятьох жителів Донецької області, ще семеро людей зазнали поранень
Про це голова ОВА Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.
За його словами, 23 червня по двоє людей загинули у Костянтинівці та Покровську, а також одна людина загинула у Золотих Прудах.
Ще семеро людей дістали поранення.
Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області сягає 3284 загиблих і 7360 постраждалих.
Нагадаємо, армія РФ вночі атакувала дронами підприємства на Донеччині.
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