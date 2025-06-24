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24 червня 2025, 09:33

Росіяни за добу вбили п'ятьох жителів Донеччини

24 червня 2025, 09:33
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Армія РФ за минулу добу вбила п'ятьох жителів Донецької області, ще семеро людей зазнали поранень

Про це голова ОВА Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.

За його словами, 23 червня по двоє людей загинули у Костянтинівці та Покровську, а також одна людина загинула у Золотих Прудах.

Ще семеро людей дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області сягає 3284 загиблих і 7360 постраждалих.

фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, армія РФ вночі атакувала дронами підприємства на Донеччині.

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