Росіяни за добу вбили п'ятьох жителів Донеччини

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Армія РФ за минулу добу вбила п'ятьох жителів Донецької області, ще семеро людей зазнали поранень

Про це голова ОВА Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.

За його словами, 23 червня по двоє людей загинули у Костянтинівці та Покровську, а також одна людина загинула у Золотих Прудах.

Ще семеро людей дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області сягає 3284 загиблих і 7360 постраждалих.

фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, армія РФ вночі атакувала дронами підприємства на Донеччині.