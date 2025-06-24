Армія РФ вночі атакувала дронами підприємства на Донеччині
Росіяни вночі атакували безпілотниками підприємства у Краматорську
Про це у Фейсбуці повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, передає RegioNews.
За його словами, 24 червня о 02:42 з використанням шести ударних БПЛА "Герань-2" російські війська завдали ударів по території підприємств міста.
На щастя, обійшлося без постраждалих. Встановлюються наслідки атаки.
Нагадаємо, росіяни вбили 2 і поранили 5 мешканців Донеччини.
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