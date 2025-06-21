На Донеччині через російські обстріли горіли будинки і техніка

фото: ДСНС Донеччини

У ніч на 21 червня Донеччина знову зазнала ворожих обстрілів. Внаслідок атак російських військ у Краматорському районі сталися кілька пожеж у приватному секторі та на відкритих територіях

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Так, у селі Приют Дружківської громади загорілися приватний житловий будинок і суха трава. На місце події виїхали місцеві рятувальники, однак через активність ворожих БпЛА та реальну загрозу життю вогнеборців, гасіння довелося тимчасово припинити.

Ще одна пожежа виникла у селі Рай-Олександрівка. Там зайнялася суха трава в приватному секторі — рятувальники оперативно загасили полум’я на площі 50 квадратних метрів.

Окрім цього, у Краматорську надзвичайники ліквідували займання будівельних матеріалів у складській будівлі, а в селі Новогришине — пожежу сміттєвоза.

Нагадаємо, в ніч на 21 червня противник атакував Україну 280-ма засобами повітряного нападу. Основний напрямок удару – Полтавщина. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці, падіння збитих уламків у 3-х локаціях.