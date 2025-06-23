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23 червня 2025, 13:33

Авіаудар по Краматорську: кількість загиблих зросла до п'яти

23 червня 2025, 13:33
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фото: Донецька ОВА
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Рятувальники продовжують розбір завалів багатоповерхового будинку у Краматорську після авіаудару

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої людини.

Загальна кількість жертв сягнула п'яти загиблих і чотирьох поранених.

Роботи на місці трагедії тривають.

Нагадаємо, 21 червня росіяни атакували Слов’янськ і Краматорськ. Повідомлялося, що внаслідок ворожих ударів загинув 17-річний підліток, ще п'ятеро мирних жителів дістали поранення.

Згодом кількість загиблих внаслідок російського авіаційного удару по Краматорську зросла до чотирьох.

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Донецька область Краматорськ авіабомба війна атака розбір завалів Тіло ДСНС
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