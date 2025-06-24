Россияне за сутки убили пятерых жителей Донбасса
Армия РФ за минувшие сутки убила пятерых жителей Донецкой области, еще семь человек получили ранения
Об этом глава ОВА Вадим Филашкин сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.
По его словам, 23 июня по два человека погибли в Константиновке и Покровске, а также один человек погиб в Золотых Прудах.
Еще семь человек получили ранения.
Общее число жертв россиян в Донецкой области составляет 3284 погибших и 7360 пострадавших.
Напомним, армия РФ ночью атаковала дронами предприятия в Донецкой области.
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