Россияне за сутки убили пятерых жителей Донбасса

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия РФ за минувшие сутки убила пятерых жителей Донецкой области, еще семь человек получили ранения

Об этом глава ОВА Вадим Филашкин сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

По его словам, 23 июня по два человека погибли в Константиновке и Покровске, а также один человек погиб в Золотых Прудах.

Еще семь человек получили ранения.

Общее число жертв россиян в Донецкой области составляет 3284 погибших и 7360 пострадавших.

фото: Вадим Филашкин

Напомним, армия РФ ночью атаковала дронами предприятия в Донецкой области.