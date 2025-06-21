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21 червня 2025, 09:58

Росія обстріляла житлові квартали Херсона: поранено 85-річну жінку

21 червня 2025, 09:58
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У суботу вночі, 21 червня, російська армія вкотре обстріляла Центральний район Херсона. Під вогонь потрапили житлові квартали

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки — у квартирах вибиті шибки, зруйновані балкони, дахи та стіни.

Окремі снаряди влучили безпосередньо у кілька квартир. В одній із них перебувала 85-річна жінка. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

В потерпілої діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й поранення ноги.

За даними ОВА, протягом минулої доби через російську агресію на Херсонщині поранено 7 людей.

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські війська завдали 343 удари по 11 населених пунктах регіону. Внаслідок атаки поранення отримала жінка в Запорізькому районі.

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Херсон російська армія атака багатоквартирний будинок квартири жінка поранення
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