На Донетчине из-за российских обстрелов горели дома и техника

фото: ГСЧС Донбасса

В ночь на 21 июня Донетчина вновь подверглась враждебным обстрелам. В результате атак российских войск в Краматорском районе произошло несколько пожаров в частном секторе и на открытых территориях

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Так, в селе Приют Дружковской общины загорелись частный жилой дом и сухая трава. На место происшествия выехали местные спасатели, однако из-за активности вражеских БПЛА и реальной угрозы жизни пожарных, тушение пришлось временно прекратить.

Еще один пожар возник в селе Рай-Александровка. Там загорелась сухая трава в частном секторе — спасатели оперативно погасили пламя на площади 50 квадратных метров.

Кроме того, в Краматорске чрезвычайники ликвидировали возгорание строительных материалов в складском здании, а в селе Новогришино — пожар мусоровоза.

Напомним, в ночь на 21 июня противник атаковал Украину 280 средствами воздушного нападения . Основное направление удара – Полтавщина. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге, падение сбитых обломков в 3-х локациях.