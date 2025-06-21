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21 червня 2025, 11:52

РФ атакувала Україну сотнями безпілотників і трьома типами ракет

21 червня 2025, 11:52
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 21 червня противник атакував Україну 280-ма засобами повітряного нападу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, окупанти запустили 272 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. А також 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 4 крилаті ракети "Калібр" та 2 крилаті ракети "Іскандер-К".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника, 145 – збито вогневими засобами, ще 115 – локаційно втрачені.

Основний напрямок удару – Полтавщина. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці, падіння збитих уламків у 3-х локаціях.

Нагадаємо, вночі, 21 червня, російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку на Полтавщину. В Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури, поранено людину.

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