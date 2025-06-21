Масована атака на Полтавщину: поранена людина, пошкоджена енергоінфраструктура

фото: Telegram/Україна Live

Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

За його словами, більшість ворожих цілей було успішно знищено. Однак у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків.

на об'єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

Одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, в ніч на 21 червня Росія атакувала Кременчук Полтавської області. В місті було зафіксовано серію потужних вибухів, пожежу та часткове зникнення світла в окремих районах.