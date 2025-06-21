Масована атака на Полтавщину: поранена людина, пошкоджена енергоінфраструктура
Вночі, 21 червня, російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку на Полтавщину
Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.
За його словами, більшість ворожих цілей було успішно знищено. Однак у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків.
на об'єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.
Одна людина отримала травми середньої тяжкості.
Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків.
Нагадаємо, в ніч на 21 червня Росія атакувала Кременчук Полтавської області. В місті було зафіксовано серію потужних вибухів, пожежу та часткове зникнення світла в окремих районах.
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