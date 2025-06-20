Окупанти понад 300 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджена інфраструктура
Минулої доби, 19 червня, російські окупанти завдали 332 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:
- Дев’ять авіаційних обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Староукраїнки та Чарівного.
- 201 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Новояковлівку, Степногірськ, Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- Сім обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Гуляйполе, Малу Токмачку, Щербаки та Новоданилівку.
- 115 артударів завдали війська Росії по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Нагадаємо, сьогодні вночі через масовану атаку ударних БпЛА на Одесу постраждали 13 людей, понад 600 містян евакуювали. Внаслідок пожеж і "прильотів" пошкоджена житлова інфраструктура.
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