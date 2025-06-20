Донетчина под огнем: десятки обстрелов за сутки, есть погибший и раненые
В течение суток, с 19 по 20 июня, россияне 31 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под ударами оказались Покровский, Краматорский и Бахмутский районы
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По его словам, в результате атак есть 1 погибший и по меньшей мере 3 раненых среди гражданского населения, зафиксированы многочисленные повреждения жилой и промышленной инфраструктуры.
Покровский район
- Покровск: ранены 2 человека, поврежден автомобиль.
- Родинское: поврежден частный дом и отделение банка.
Краматорский район
- Лиман: повреждены 2 автомобиля и линия электропередач.
- Щурово: уничтожены 4 автомобиля и гараж.
- Славянск: повреждены 2 промышленных здания.
- Золотые Пруды (Александровская община): повреждены 3 нежилых помещения.
- Константиновка: погиб 1 человек, еще 1 ранен; повреждены 3 частных дома, административное здание и авто.
- Веролюбовка: повреждено 5 частных домов.
Бахмутский район
- Северск: повреждены 6 жилых домов.
Филашкин добавил, что с прифронтовых территорий Донбасса за сутки эвакуировано 416 человек, из них 35 детей.
Напомним, за прошедшие сутки, 19 июня, российские оккупанты нанесли 332 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура.