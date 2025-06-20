Донетчина под огнем: десятки обстрелов за сутки, есть погибший и раненые

фото: Донецкая ОВА

В течение суток, с 19 по 20 июня, россияне 31 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под ударами оказались Покровский, Краматорский и Бахмутский районы

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак есть 1 погибший и по меньшей мере 3 раненых среди гражданского населения, зафиксированы многочисленные повреждения жилой и промышленной инфраструктуры.

Покровский район

Покровск: ранены 2 человека, поврежден автомобиль.

Родинское: поврежден частный дом и отделение банка.

Краматорский район

Лиман: повреждены 2 автомобиля и линия электропередач.

Щурово: уничтожены 4 автомобиля и гараж.

Славянск: повреждены 2 промышленных здания.

Золотые Пруды (Александровская община): повреждены 3 нежилых помещения.

Константиновка: погиб 1 человек, еще 1 ранен; повреждены 3 частных дома, административное здание и авто.

Веролюбовка: повреждено 5 частных домов.

Бахмутский район

Северск: повреждены 6 жилых домов.

Филашкин добавил, что с прифронтовых территорий Донбасса за сутки эвакуировано 416 человек, из них 35 детей.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 июня, российские оккупанты нанесли 332 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура.