фото: Вадим Филашкин

Вчера, 14 июня, оккупанты ранили двух жителей Донецкой области. Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты региона

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

В Мирнограде Покровского района захватчики ранили человека, повреждено здание. В Покровске ранен гражданский и повреждены два дома. Также в Родинском повреждено админздание.

Из-за российских обстрелов в Белицком Добропольской общине повреждена многоэтажка. Во Владимировке Шаховской общины поврежден дом.

В Заречном Лиманской общине Краматорского района повреждены два дома.

В Константиновке повреждены пять многоэтажек, два гаража и грузовик. В Северске Бахмутского района повреждены четыре дома.

По данным ОВА, вчера с линии фронта эвакуировали 90 человек, в том числе 27 детей.