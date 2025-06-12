У Харкові під завалами підприємства знайшли четверту загиблу людину
Під час розбору завалів на території цивільного підприємства в Київському районі Харкова рятувальники виявили тіло четвертої загиблої особи
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що наразі тривають роботи з вилучення тіла.
Завдяки зусиллям надзвичайників було врятовано двох людей. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, існує ймовірність, що під завалами залишаються ще люди.
Нагадаємо, в ніч на 7 червня росіяни завдали удару по Харкову. Зокрема, по цивільному підприємству, де спалахнули пожежі в чотирьох виробничих будівлях. Раніше рятувальники вже деблокували три тіла.
Двоє вбитих, шестеро поранених на Донеччині - поліція показала моторошні кадриВсі новини »
12 червня 2025, 11:21Атака на Одещину: ворог знищив склади та сільгосптехніку
12 червня 2025, 08:52Росіяни на Херсонщині поранили 12 осіб, серед них – дитина
12 червня 2025, 08:39
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
У Дніпрі звільненого з російського полону військового судитимуть за дезертирство
12 червня 2025, 12:41На Одещині п’яний чоловік вкрав авто і поїхав додому
12 червня 2025, 12:33Укрзалізниця запускає найдовший рейс, що з'єднає Прикарпаття та Донеччину
12 червня 2025, 12:30У Кіровоградській області спіймали чоловіка, який намагався продати гранатомет і гранати
12 червня 2025, 12:25На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка із незвичайним вантажем
12 червня 2025, 12:25Найхолодніший день тижня: у п’ятницю 13 червня в Україні прогнозують різке похолодання
12 червня 2025, 12:12На Одещині поліцейські затримали двох браконьєрів: що їм загрожує
12 червня 2025, 11:59Це фейк: поліція спростувала нові штрафи за ПДР з 1 липня
12 червня 2025, 11:57Смертельна ДТП на Рівненщині: загинув 22-річний мотоцикліст
12 червня 2025, 11:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Всі блоги »