У Харкові під завалами підприємства знайшли четверту загиблу людину

фото: ДСНС Харківщини

Під час розбору завалів на території цивільного підприємства в Київському районі Харкова рятувальники виявили тіло четвертої загиблої особи

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що наразі тривають роботи з вилучення тіла.

Завдяки зусиллям надзвичайників було врятовано двох людей. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, існує ймовірність, що під завалами залишаються ще люди.

Нагадаємо, в ніч на 7 червня росіяни завдали удару по Харкову. Зокрема, по цивільному підприємству, де спалахнули пожежі в чотирьох виробничих будівлях. Раніше рятувальники вже деблокували три тіла.