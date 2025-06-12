На Донетчине войска РФ обстреляли автобус и легковушку с пассажирами: есть жертвы и раненые
В четверг, 12 июня, россияне атаковали FPV-дронами гражданские автомобили в Краматорском районе В результате вражеских ударов погибли два человека, еще четверо мирных жителей получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, в 10:40 оккупанты обстреляли FPV-дроном село Ильиновка. В результате атаки погибла 79-летняя женщина, находившаяся неподалеку от остановки общественного транспорта. Также ранения получил 52-летний водитель и пассажирка автобуса. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Приблизительно спустя два часа российские войска ударили FPV-дроном по легковому автомобилю в селе Николайполье.
"В результате обстрела погиб 35-летний мужчина, еще двое гражданских получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и ссадины. Пострадавшие доставлены в больницу", — говорится в сообщении.
По фактам совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебные расследования.
Напомним, 11 июня российские войска совершили серию атак по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов погибли два гражданских лица, еще шесть человек с ранениями доставили в больницы.