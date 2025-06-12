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12 червня 2025, 15:46

Окупанти вбили жінку в передмісті Херсона

12 червня 2025, 15:46
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Вчора внаслідок ворожого обстрілу загинула мешканка села Садове Херсонського району. Про це стало відомо у четвер, 12 червня

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За наявними даними, черговою жертвою російських терористів стала 65-річна жінка. Херсонка потрапила під артилерійський удар.

"Вона дістала поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким вбитої", — йдеться в повідомленні очільника ОВА.

Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині внаслідок обстрілів загинула людина, 14 осіб поранені.

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