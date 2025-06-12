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Фото: Державне бюро розслідувань
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Упродовж 11 червня армія РФ атакувала щонайменше сім населених пунктів Донеччини

Про наслідки обстрілів повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Впродовж доби 11 червня російські війська здійснили серію атак по населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше дві цивільні особи, ще шістьох людей з пораненнями доставили до лікарень. Пошкоджено щонайменше 32 об'єкти, більшість із яких - житлові будинки.

Одна з жертв - мешканець Торецька, де окупанти скинули авіабомбу. Ще одна людина загинула в селищі Райське внаслідок атаки двох ворожих безпілотників. У Мирнограді поранення отримали двоє цивільних, ще двох постраждалих зафіксовано у Покровську. У Краматорську внаслідок удару дронів травмовано одного жителя. Також одна особа постраждала під час атаки на Костянтинівку, яку обстріляли з артилерії та дронів.

Окремо повідомляється про комбінований удар по Родинському, де під вогонь потрапила будівля Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пошкоджено службову інфраструктуру, інформація про можливі постраждалі уточнюється.

Правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів. Справами займаються слідчі поліції та Служби безпеки України за статтею 438 Кримінального кодексу - порушення законів та звичаїв війни.

Раніше повідомлялося, за добу прикордонники збили 10 ворожих безпілотників.

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