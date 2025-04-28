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28 квітня 2025, 17:13

Нацгвардійці показали, як знищили укриття росіян на Донеччині

28 квітня 2025, 17:13
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фото: ілюстративне
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Бійці бригади «Спартан» Національної гвардії України знищили укриття окупантів на Покровському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку бригади у Фейсбуці.

"Воїни бригади "Спартан" на Покровському напрямку вчергове нагадують окупантам, що сховатися не вийде навіть під землею. Усі укриття противника знайдено та успішно знищено", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині затримали інформатора ФСБ, який наводив удари окупантів по ЗСУ.

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