Нацгвардійці показали, як знищили укриття росіян на Донеччині

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку бригади у Фейсбуці.

"Воїни бригади "Спартан" на Покровському напрямку вчергове нагадують окупантам, що сховатися не вийде навіть під землею. Усі укриття противника знайдено та успішно знищено", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині затримали інформатора ФСБ, який наводив удари окупантів по ЗСУ.