Росіяни обстріляли Донеччину 51 раз за добу: є жертви серед цивільних

фото: Донецька ОВА

За добу російські війська обстріляли населені пункти в Донецькій області 51 раз. Є загиблі та поранені серед цивільних, зафіксовано значні руйнування

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, у Покровському районі пошкоджені промислові об'єкти, житлові будинки, адміністративні споруди, склад та техніка в Добропіллі, Білицькому, Криворіжжі, Покровську, Нововодяному та Сергіївці.

У Краматорському районі внаслідок обстрілів у Лимані, Яровій, Закітному, Олексієво-Дружківці та Іллінівській громаді пошкоджено десятки будинків.

У Яровій загинули двоє людей, ще одна поранена; в Закітному та Олексієво-Дружківці – ще троє поранених.

У Бахмутському районі в Сіверську пошкоджено 12 приватних будинків.

Філашкін додав, що за добу з регіону евакуйовано 252 людини, серед них 22 дитини.

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 414 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.