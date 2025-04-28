Нацгвардейцы показали, как уничтожили укрытие россиян в Донецкой области
Бойцы бригады «Спартан» Национальной гвардии Украины уничтожили укрытие окупантов на Покровском направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу бригады в Facebook.
"Воины бригады "Спартан" на Покровском направлении в очередной раз напоминают оккупантам, что скрыться не получится даже под землей. Все укрытия противника найдены и успешно уничтожены", – говорится в сообщении.
Напомним, в Донецкой области задержали информатора ФСБ, который наводил удары оккупантов по ВСУ.
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