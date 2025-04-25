Прикордонники показали, як нищать окупантів на Донеччині
На Донеччині прикордонники підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» бригади «Помста» дедалі частіше фіксують росіян, які пересуваються на мотоциклах чи квадроциклах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Кадри з повітря демонструють: у перегонах мототехніки проти БПЛА останні мають перевагу. Колісна техніка ворога програє, а мотоштурмовики втрачають змогу продовжувати рух — навіть у пішому порядку.
"Державна прикордонна служба України постійно впроваджує інноваційні підходи у протидії зовнішній агресії та активно розвиває підрозділи безпілотних авіаційних систем", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, скільки дітей залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині.
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