Прикордонники показали, як нищать окупантів на Донеччині

фото: ДПСУ

На Донеччині прикордонники підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» бригади «Помста» дедалі частіше фіксують росіян, які пересуваються на мотоциклах чи квадроциклах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Кадри з повітря демонструють: у перегонах мототехніки проти БПЛА останні мають перевагу. Колісна техніка ворога програє, а мотоштурмовики втрачають змогу продовжувати рух — навіть у пішому порядку.

"Державна прикордонна служба України постійно впроваджує інноваційні підходи у протидії зовнішній агресії та активно розвиває підрозділи безпілотних авіаційних систем", - йдеться у повідомленні.

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