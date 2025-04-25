12:37  25 квітня
На Сумщині застілля між друзями закінчилося різаниною
11:56  25 квітня
На Рівненщині в річці виловили труп коня
06:10  25 квітня
Під Покровськом "Вовки Да Вінчі" ліквідували росіян за допомогою нового робота "Гієна"
UA | RU
UA | RU
25 квітня 2025, 13:55

На Донеччині затримали інформатора ФСБ, який наводив удари окупантів по ЗСУ

25 квітня 2025, 13:55
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Контррозвідка Служби безпеки затримала інформатора ФСБ, який коригував російські атаки по Силах оборони в районах Слов’янська та Краматорська Донецької області. Йому загрожує до восьми років тюрми

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Зловмисником виявився 55-річний безробітний житель Слов’янська.

Основним завданням коригувальника був пошук і передача окупантам координат запасних командних пунктів, ремонтних баз та складів ЗСУ. Також куратори з ФСБ доручили інформатору виявити бойові позиції радіолокаційних станцій, аби "обійти" українську ППО.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника й зірвали ворожі плани. Фігуранта затримали за місцем проживання у Слов’янську.

За даними СБУ, ворожий інформатор збирав розвідувальні дані, об’їжджаючи прифронтову територію поблизу міста і передової. Спочатку він передавав зібрану інформацію у тематичний чат-бот. Згодом фігуранта вивели на контакт із ФСБ через "зв’язкову". Йдеться про колишню місцеву жительку, яка в лютому 2022 року виїхала до РФ і почала працювати на окупантів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманого мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру у поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Хмельниччині правоохоронці викрили агентку російської воєнної розвідки, яка полювала на аеродроми ЗСУ. Зловмисниця збирала дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Силах оборони на Заході України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра СБУ ФСБ РФ Донецька область Слов`янськ агент рф інформатор
На Черкащині затримали зрадника з Бахмута, який працював на ФСБ
23 квітня 2025, 13:00
На Буковині іноземець намагався пустити під укіс ешелони ЗСУ: диверсанту загрожує довічне
23 квітня 2025, 07:15
СБУ затримала інформатора РФ, який коригував удари по Миколаєву
22 квітня 2025, 11:44
Всі новини »
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
В Україні стартував Тиждень імунізації: громадян закликають вакцинуватися
25 квітня 2025, 14:24
У Сумській області внаслідок російської атаки виникла масштабна пожежа
25 квітня 2025, 13:47
Неподалік Запоріжжя ворожий дрон атакував цивільну автівку: загинув водій
25 квітня 2025, 13:36
На Волині неповнолітні пошкодили капличку поблизу кладовища
25 квітня 2025, 13:18
Трагічна статистика: відомо, скільки дітей в Україні загинуло через війну
25 квітня 2025, 12:59
На Сумщині застілля між друзями закінчилося різаниною
25 квітня 2025, 12:37
Через атаку на Павлоград постраждали 14 людей, серед них – троє дітей
25 квітня 2025, 12:30
На Рівненщині в річці виловили труп коня
25 квітня 2025, 11:56
Ракетний удар по Києву: з під-завалів багатоповерхівки врятували двох котиків та їжачка
25 квітня 2025, 11:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Максим Жорін
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »