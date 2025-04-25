На Донеччині затримали інформатора ФСБ, який наводив удари окупантів по ЗСУ
Контррозвідка Служби безпеки затримала інформатора ФСБ, який коригував російські атаки по Силах оборони в районах Слов’янська та Краматорська Донецької області. Йому загрожує до восьми років тюрми
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.
Зловмисником виявився 55-річний безробітний житель Слов’янська.
Основним завданням коригувальника був пошук і передача окупантам координат запасних командних пунктів, ремонтних баз та складів ЗСУ. Також куратори з ФСБ доручили інформатору виявити бойові позиції радіолокаційних станцій, аби "обійти" українську ППО.
Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника й зірвали ворожі плани. Фігуранта затримали за місцем проживання у Слов’янську.
За даними СБУ, ворожий інформатор збирав розвідувальні дані, об’їжджаючи прифронтову територію поблизу міста і передової. Спочатку він передавав зібрану інформацію у тематичний чат-бот. Згодом фігуранта вивели на контакт із ФСБ через "зв’язкову". Йдеться про колишню місцеву жительку, яка в лютому 2022 року виїхала до РФ і почала працювати на окупантів.
Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманого мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.
Наразі слідчі повідомили йому про підозру у поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.
"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Хмельниччині правоохоронці викрили агентку російської воєнної розвідки, яка полювала на аеродроми ЗСУ. Зловмисниця збирала дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Силах оборони на Заході України.