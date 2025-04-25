Окупанти обстріляли Миколаївщину: поранена жінка, пошкоджені будинки та ЛЕП

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Минулої доби, 24 квітня, російські війська атакували Шевченківську, Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району. Через обстріли постраждала жінка, кілька населених пунктів залишилися без світла

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

У Куцурубській громаді внаслідок удару FPV-дрона поранення дістала 72-річна жителька села Дніпровське. Пенсіонерку доправили до лікарні, на ранок стан постраждалої задовільний. Крім того, через дронову атаку понад 400 мешканців громади залишилися без світла. Споживачів уже заживили.

Ввечері ворог атакував ударним дроном Шевченківську громаду. Через обстріли пошкоджений житловий будинок, виникла пожежа. Також була пошкоджена лінія електропередач й знеструмлені понад 250 абонентів.

Також вночі 24 квітня РФ обстріляла акваторію Очаківської громади. На щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, вночі 25 квітня росіяни масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Кількість загиблих внаслідок удару БпЛА по Павлограду Дніпропетровської області збільшилася до трьох.