У поліції показали, як вивозять цивільних із Покровська

фото: Національна поліція

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Колись затишне місто Покровськ понівечене бомбами, над головою постійно літають ворожі дрони. Перша зупинка екіпажу – в мікрорайоні Шахтарському, який сильно постраждав від обстрілів. Тут багатометрові вирви, груди каміння, похоронні хрести. Загиблих і померлих ховають посеред вулиць.

"Нас накрило, не знаю, як ми живі залишились… Усе згоріло в кватирі до останньої ложки, ми жебраки тепер", – кажуть місцеві жителі.

Попри все важчу ситуацію в Покровську, поліцейські спільно з волонтерами продовжують евакуювати цивільних.

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Раніше ми писали, скільки людей досі залишаються у Покровську.