У поліції показали, як вивозять цивільних із Покровська
Поліцейські спецпідрозділу "Білий янгол" продовжують вивозити людей із Покровська Донецької області
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
Колись затишне місто Покровськ понівечене бомбами, над головою постійно літають ворожі дрони. Перша зупинка екіпажу – в мікрорайоні Шахтарському, який сильно постраждав від обстрілів. Тут багатометрові вирви, груди каміння, похоронні хрести. Загиблих і померлих ховають посеред вулиць.
"Нас накрило, не знаю, як ми живі залишились… Усе згоріло в кватирі до останньої ложки, ми жебраки тепер", – кажуть місцеві жителі.
Попри все важчу ситуацію в Покровську, поліцейські спільно з волонтерами продовжують евакуювати цивільних.
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Раніше ми писали, скільки людей досі залишаються у Покровську.