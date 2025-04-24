Війська РФ вдарили по вокзалу в Краматорську: є пошкодження

фото: Краматорська міська рада

Сьогодні вдень, 24 квітня, російські війська атакували вокзал у Краматорську. Через обстріли є пошкодження інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрзалізницю".

"Країна-агресор продовжує атакувати мирні українські міста: в результаті обстрілу Краматорська було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції", – йдеться у повідомленні.

На щастя, працівники вокзалу та пасажири не постраждали. Зазначається, що рух поїздів здійснюється за графіком.

Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів три людини загинули й семеро отримали поранення.