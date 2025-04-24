Війська РФ вдарили по вокзалу в Краматорську: є пошкодження
Сьогодні вдень, 24 квітня, російські війська атакували вокзал у Краматорську. Через обстріли є пошкодження інфраструктури
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрзалізницю".
"Країна-агресор продовжує атакувати мирні українські міста: в результаті обстрілу Краматорська було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції", – йдеться у повідомленні.
На щастя, працівники вокзалу та пасажири не постраждали. Зазначається, що рух поїздів здійснюється за графіком.
Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів три людини загинули й семеро отримали поранення.
12 жертв і 90 постраждалих: кількість загиблих у Києві знову зрослаВсі новини »
24 квітня 2025, 17:50Війська РФ обстріляли село в Херсонському районі: загинула жінка
24 квітня 2025, 16:05Окупанти вдарили по приватному сектору Костянтинівки: загинули жінка та дитина, є поранені
24 квітня 2025, 11:38
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Знущання обирали підписники: киянин показував у Telegram, як він катує кошеня
24 квітня 2025, 19:47Під Херсоном росіяни обстріляли подвірʼя житлового будинку та вбили жінку
24 квітня 2025, 19:40Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією
24 квітня 2025, 19:23У Харкові чоловік випав з вікна квартири 11 поверху
24 квітня 2025, 18:45У центрі Запоріжжя 3-річна дитина впала у відкритий каналізаційний люк
24 квітня 2025, 18:3012 жертв і 90 постраждалих: кількість загиблих у Києві знову зросла
24 квітня 2025, 17:50Смерть в Київському СІЗО: правоохоронці підозрюють інспекторів, медиків та ув'язнених
24 квітня 2025, 17:47Окупанти б'ють по автівках: у Херсоні через активність російських БпЛА вимкнули світлофори
24 квітня 2025, 17:35Ракетна атака на Київ: рятувальники деблокували тіло 10 загиблого
24 квітня 2025, 17:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі блоги »