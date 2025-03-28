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У Донецькій ОВА розповіли, з яких населених пунктів буде обов'язкова евакуація. Зазначається, що росіяни стали ще активніше обстрілювати селища

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

27 березня рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області затвердили початок евакуації у примусовий спосіб дітей з їх батьками або іншими законними представниками з сіл Красноподілля, Матяшеве та Новогришине Криворізької громади, міста Білицьке, селищ Водяне та Чернігівка, сіл Світле та Шевченко Добропільської громади, сіл Куртівка, Кіндратівка та Осикове Дружківської громади, а також селища Новоселівка та села Шандриголове Лиманської громади.

За даними ОВА, в цих населених пунктах наразі близько 500 дітей. За словами Філашкіна, ворожих обстрілів стало ще більше, і саме діти часто стають жертвами.

"Вкотре закликаю: евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку", - зазначив голова ОВА.

Варто зазначити, що для евакуації, зокрема, можна зв'язуватися з правоохоронцями за номером 102, а також з представниками ОВА. При собі фахівці радять мати документи. Тимчасове житло переселенцям, які евакуюються, надає держава.