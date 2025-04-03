Скільки цивільних залишається на Донеччині: актуальні дані

ілюстративне фото: Telegram/Вадим Філашкін

На території Донецької області, підконтрольній українській владі, нині залишаються 284 тисяч цивільних, серед них майже 22 тисячі дітей

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на на онлайн-брифінг посадовця Донецької ОВА Дмитра Петліна, передає RegioNews.

За його словами, станом на 1 квітня загалом із підконтрольної українській владі території області було евакуйовано понад 1 млн 216 тис. цивільного населення.

З яких 189 700 – це діти і близько 46 500 – особи з інвалідністю.

Петлін уточнив, що серед цивільних осіб, які наразі залишаються на підконтрольній Україні території Донеччини, налічується 21 940 дітей.

Нагадаємо, на Донеччині триває примусова евакуація дітей. В ОВА оприлюднили список населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що з прикордонної зони Сумщини вдалося евакуювати сімох місцевих жителів, серед яких двоє дітей.