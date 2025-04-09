В Донецькій ОВА розповіли, скільки жителів наразі залишається у Покровську

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У Покровську на Донеччині залишаються ще 2228 людей, наразі у місті працює влада, комунальники та поліція

Про це у заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За його словами, ситуація у місті дуже складна. Ворог кожного дня обстрілює Покровськ FPV-дронами, керованими авіабомбами, ствольною артилерією, повністю майже всім озброєнням, яке у нього є.

"У Покровській громаді залишаються 3 826 людей. І 2 228 людей - залишаються в самому місті", - сказав очільник області.

Філашкін підтвердив, що мали місто випадки, коли двох померлих людей сусіди самостійно поховали у дворах житлових будинків, хоча комунальна ритуальна служба в Покровську ще працює.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Добропіллю на Донеччині: згоріли автівки, пошкоджені будинки та магазин.