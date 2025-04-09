В Донецкой ОВА рассказали, сколько жителей пока остается в Покровске

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В Покровске Донецкой области остаются еще 2228 человек, сейчас в городе работают власти, коммунальщики и полиция

Об этом заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По его словам, ситуация в городе очень сложная. Враг каждый день обстреливает Покровск FPV-дронами, управляемыми авиабомбами, ствольной артиллерией, полностью почти всем имеющимся у него вооружением.

"В Покровском обществе остаются 3 826 человек. И 2 228 человек – остаются в самом городе", - сказал глава области.

Филашкин подтвердил, что имели город случаи, когда двое умерших людей соседи самостоятельно похоронили во дворах жилых домов, хотя коммунальная ритуальная служба в Покровске еще работает.

Напомним, россияне ударили по Доброполью в Донецкой области: сгорели автомобили, повреждены дома и магазин.