Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки
У Донецькій області росіяни обстріляли Костянтинівку, у результаті одна людина загинула, двоє отримали поранення. Серед поранених – дитина
Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, у місті пошкоджено 8 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, крамницю і лінію електропередач.
"Серед поранених — 9-річна дівчинка, яка отримала осколкове поранення за місцем проживання. Дитину разом із сім'єю ми раніше евакуювали до більш безпечного регіону, однак у березні родина повернулася до Костянтинівки", - повідомив Філашкін.
Нагадаємо, росіяни за добу 19 разів обстріляли мирні міста Донеччини.
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