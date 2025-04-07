10:59  07 квітня
У Полтаві пів року не буде гарячої води: список вулиць
05:24  07 квітня
У Карпатах заблукали двоє 17-річних юнаків з Києва
04:28  07 квітня
На Харківщині в електричці чоловік показував пасажирам статевий орган
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2025, 15:59

Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки

07 квітня 2025, 15:59
Читайте также на русском языке
фото: Вадим Філашкін, Facebook
Читайте также
на русском языке

У Донецькій області росіяни обстріляли Костянтинівку, у результаті одна людина загинула, двоє отримали поранення. Серед поранених – дитина

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, у місті пошкоджено 8 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, крамницю і лінію електропередач.

"Серед поранених — 9-річна дівчинка, яка отримала осколкове поранення за місцем проживання. Дитину разом із сім'єю ми раніше евакуювали до більш безпечного регіону, однак у березні родина повернулася до Костянтинівки", - повідомив Філашкін.

Нагадаємо, росіяни за добу 19 разів обстріляли мирні міста Донеччини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Філашкін Вадим Сергійович Донецька область Костянтинівка обстріл РФ
Зупинка ворожих штурмів: прикордонники показали знищення бронетехніки окупантів на Донеччині
07 квітня 2025, 06:07
Росіяни пошкодили газопроводи на Донеччині
04 квітня 2025, 18:59
На Донеччині прикордонники ліквідували 17 російських штурмовиків: відео
04 квітня 2025, 12:30
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Жителю Тернопільщини загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконний обіг зброї та боєприпасів
07 квітня 2025, 17:35
Медики намагаються врятувати 4-річного хлопчика, пораненого внаслідок удару по Кривому Рогу
07 квітня 2025, 17:05
У низці населених пунктів Харківщини змінюють порядок виплати пенсій Укрпоштою: що треба знати
07 квітня 2025, 16:50
Житель Харкова шпигував за ЗСУ та передавав дані ворогу
07 квітня 2025, 16:32
У Запорізькі області затримали чоловіка, який за 15 000 доларів організовував незаконні тури для військовозобов’язаних за кордон
07 квітня 2025, 16:28
Цифрова освіта: застосунок "Мрія" запрацює в кожній українській школі
07 квітня 2025, 15:53
У Вінницькій області виявили порушення умов проживання дітей у спецшколі
07 квітня 2025, 15:26
У Києві на хабарі в 10 тисяч доларів затримали депутата Житомирської облради
07 квітня 2025, 15:23
У Рівному зіткнулись "швидка" та легковик: постраждала жінка
07 квітня 2025, 15:16
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олександр Мусієнко
Всі блоги »