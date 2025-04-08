За добу на Донеччині – 2 загиблих і 2 поранених через дії росіян

фото: Донецька ОВА

За 7 квітня росіяни вбили двох жителів Донеччини та ще двох поранили

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, від атак росіян загинули жителі Костянтинівки та Гришиного.

Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

Філашкін зазначив, що загальна кількість жертв на Донеччині, яка наразі становить 3131 загиблих і 6904 постраждалих, не враховує даних по Маріуполю та Волновасі.

Нагадаємо, в ніч на 8 квітня російські війська завдали ударів по трьом районам Дніпропетровської області. Пошкоджені адмінбудівлі, підприємство та будинки.

Цієї ночі росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.