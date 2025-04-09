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09 квітня 2025, 06:19

Прикордонники знищили техніку, склад боєприпасів та комплекс РЕБ "Поле-21" окупантів на Донеччині

09 квітня 2025, 06:19
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фото: ДПСУ
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Підрозділ безпілотних авіасистем "Фенікс" бригади "Помста" протягом тижня завдав серйозних втрат російським окупантам на Краматорському напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

В результаті бойової роботи були знищені: танк, бойова броньована машина, гармата Д-30, гармата МТ-12 "Рапіра", розвідувальний комплекс "Сілок-01С" та установка радіоелектронної боротьби "Поле-21".

Також ліквідовані 7 військових вантажівок, три автомобілі окупантів, мотоцикл та склад боєприпасів.

Нагадаємо, раніше прикордонники дронами "Баба Яга" знищили 11 позицій окупантів на Харківщині.

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