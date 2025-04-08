Окупанти вдарили по Добропіллю на Донеччині: згоріли автівки, пошкоджені будинки та магазин

фото: ДСНС України у Донецькій області

Вночі 8 квітня війська РФ вдарили по цивільній інфраструктурі Добропілля Покровського району. Через атаку в місті пошкоджена житлова інфраструктура та цивільний автотранспорт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Донецькій області.

"Внаслідок обстрілу було пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, магазин, а також загорілися два легкові автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували займання та запобігли поширенню пожежі. На щастя, внаслідок ворожого обстрілу люди не постраждали.

Нагадаємо, 7 квітня росіяни вбили двох жителів Донеччини – Костянтинівки та Гришиного – та ще двох поранили.